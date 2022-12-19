تشغيل محطة معالجة دمرو و11مشروعا تعليميا وإقامة مركز طب أسرة بالوحدة المحلية

الغربيــة عادل ضرة

أقيم مساء اليوم بمركز شباب شبرانبات بقرية دمرو، الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات مبادرة حياة كريمة، بنطاق الوحدة المحلية لدمرو، تم فيه الإعلان عن مشروعات المبادرة بنطاق قرية دمرو وتوابعها، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والمهندس صلاح حشيش، نائب رئيس المدينة، والمهندسة رانيا رفعت منسقة مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة جيهان الذهبي، وعبد الوهاب الحضرى المكتب الفنى بمحافظة الغربية، وبمشاركة أهالى قرية دمرو و توابعها.

تم خلال اللقاء إجراء العديد من الحوارات والمناقشات والاستماع لمطالب المواطنين، وتم التأكيد لأهالى القرية، على أنه سيتم خلال أعمال المبادرة، إنشاء 11 مشروعا تعليميا، منها 5 مشروعات بدمرو، و 3 سنبارة، و 1 عزبة حمدى، و1 كفر دمرو، و 1 شبرانبات، تضم أعمال توسعات وإحلال و تجديد و إنشاء مدارس جديدة، وسيتم تشغيل محطة المعالجة الجديدة بالقرية و التى سوف تخدم قرية دمرو و توابعها بجانب استكمال الوصلات المنزلية و إقامة مركز طب أسرة كامل يقدم الرعاية الصحية بجانب البدء فى منظومة التأمين الصحى بجانب الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة منها مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الإتصالات والغاز الطبيعى والكهرباء كما تقدم المبادرة العديد من مشروعات التنمية البشرية والتمكين الإقتصادى.

شارك فى الحضور المهندس عبدالقادر حراز الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية ووصبرى الدسوقى مديرية التربية والتعليم والدكتور هانى مجاهدـ مدير إدارة شرق المحلة وتامر فطيم رئيس وحدة دمرو.