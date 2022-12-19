اليوم السابع
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ترانيم فى كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا استعدادا لعيد الميلاد.. صور

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:13 م
ترانيم فى كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا استعدادا لعيد الميلاد.. صور فريق كورال "Joyful Team"
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت كنيسة السيدة العذراء، للأقباط الكاثوليك بشبرا، أمسية ميلادية، بقيادة فريق كورال "Joyful Team"، الذى قدم باقة من الترانيم الميلادية، حتى يساعدوا المصلين على استقبال عيد الميلاد المجيد.

 

وجاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميلاد صدقى اللعازرى، الذى بدأ الأمسية الروحية بكلمة روحية حول "التجسد الإلهى شركة فى واقعنا المؤلم اليوم"، وذلك فى أجواء احتفالية مليئة بالفرحة والبهجة.

 

ويعتبر فريق كورال "Joyful Team"، إحدى فرق الكورال التابع للرعية، وهو يضم أبناء المرحلتين الثانوية، والشبابية، حيث تم اختيار هذا الاسم، انطلاقًا من قول القديس بولس الرسول "افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا افرحوا".

 

وشارك فريق "Joyful Team" فى عدد من أنشطة الإيبارشية البطريركية، حيث شارك مرتين في لقاءات الشباب وأبونا المطران، كما شارك أيضًا في الاجتماع العام بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، بالإضافة إلى المشاركات الفعالة فى المهرجان الإيبارشى، وغيرها من الأنشطة المتنوعة الأخرى.

احتفالات عيد الميلاد المجيد
احتفالات عيد الميلاد المجيد

 

الترانيم بالكنيسة
الترانيم بالكنيسة

 

الترانيم
الترانيم

 

المصلون يستمعون للترانيم
المصلون يستمعون للترانيم

 

جانب من الترانيم
جانب من الترانيم

 

جانب من الفريق
جانب من الفريق

 

جانب من المصلين
جانب من المصلين

 

جانب من فريق الترانيم
جانب من فريق الترانيم

 

فريق الترانيم
فريق الترانيم

 


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