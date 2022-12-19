تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 14721 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2581 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 17753 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6061 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2816 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4143 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3585 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.685 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.680 مليون وثيقة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على شركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية؛ الأولى بحجم تداول 90 ألف سهم بقيمة 2.25 مليون جنيه، الثانية بحجم تداول 235 مليون سهم بقيمة 111.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 149.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 262.8 ألف سهم، 53.3 ألف سهم، 780 ألف سهم، 76.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3 آلاف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ألف سهم، 3055 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، 50 ألف سهم، 173.3 ألف سهم، 40 ألف سهم، 216.3 ألف سهم، 10.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 6100 سهم.

وأعلنت شركة مصر للفنادق، شراء المساهم خالد عبد الله سلام عدد 4 آلاف سهم بسعر 56.05 جنيه بقيمة إجمالية 224.7 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 20.996% إلى 21.006% وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، شراء المساهم الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب عدد مليون سهم بسعر 2.691 جنيه بقيمة إجمالية 2.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 0.0128% إلى 1.922%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق آخر أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس إدارة على تعيين شركة بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة GB LEASE BV الهولندية تنفيذًا لأحكام المادة 43 مكرر من قواعد القيد بطريقة غير مباشرة بشرط استيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.