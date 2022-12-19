تحصين 35332 حيوانا ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2022، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 35332 حيوانا، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، عن استمرار إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، حيث تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التأمين على الماشية وتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات، وتنفيذ أعمال الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية تزامنا مع الحملة القومية الثالثة، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

وشدد الدكتور فتحى سلمى، على أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2022 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، لذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة المواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.