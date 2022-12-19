اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 137 محضرا للمخالفين بعدم توريد الأرز في دمياط

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:11 م
تحرير 137 محضرا للمخالفين بعدم توريد الأرز في دمياط الأرز
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بدمياط عن تكثيف الحملات الخاصة بتوريد الأرز من قبل المزارعين لصالح المضارب الحكومية، وذلك وفق التعليمات المقررة بشأن توريد طن أرز على كل فدان لصالح هيئة السلع التموينية.

 

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 137 محضرا لعدد من المزارعين الممتنعين عن التوريد، فضلا عن متابعة انتظام  اعمال التوريد الجارية حاليا داخل المضارب التابعة للقطاع العام.

 

وذكر المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، ان هناك الكثير من الإجراءات سيتم اتباعها بشأن المخالفين، لافتا إلي أنه سيتم مطالبتهم بفروق الاسعار عقب تحرير محاضر المخالفات.

 

واضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم استثناء من هم أصحاب حيازة الفدان أو أقل من توريد الارز، لافتا إلي أنه تم فتح الباب أمام المزارعين حتي منتصف يناير المقبل من أجل إتمام توريد الارز، موضحا أن هناك تنسيق جيد بين التموين والزراعة لمعرفة المخالفين وكذلك بيانات من هم معنيين يالتوريد هذا العام.

 

 


الأرز

التموين

وزارة التموين

وزير التموين

توريد الارز



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع حصيلة توريد الأرز ببورسعيد إلى 1143 طنا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:10 م

1200 طن حصيلة توريد الأرز الشعير بمضربى "الرضوان" و"الأوسط" فى بورسعيد

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:58 ص

زيادة معدلات طرح الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.. سعر الكيلو يبدأ من 10.5 جنيه والفاخر بـ16.5 بنسبة كسر لا تتعدى 3%.. ووزير التموين يوجه بتيسير إجراءات توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير القادم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص

مديريات التموين بالمحافظات توجه ضربات موجعة لمحتكرى الأرز وحجبه عن التداول.. مصادرة 3 آلاف طن أرز أبيض وشعير بالغربية و1275 طنا بالشرقية.. وتحرير 256 محضرا ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز بدمياط.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة