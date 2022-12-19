تحرير 137 محضرا للمخالفين بعدم توريد الأرز في دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بدمياط عن تكثيف الحملات الخاصة بتوريد الأرز من قبل المزارعين لصالح المضارب الحكومية، وذلك وفق التعليمات المقررة بشأن توريد طن أرز على كل فدان لصالح هيئة السلع التموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 137 محضرا لعدد من المزارعين الممتنعين عن التوريد، فضلا عن متابعة انتظام اعمال التوريد الجارية حاليا داخل المضارب التابعة للقطاع العام.

وذكر المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، ان هناك الكثير من الإجراءات سيتم اتباعها بشأن المخالفين، لافتا إلي أنه سيتم مطالبتهم بفروق الاسعار عقب تحرير محاضر المخالفات.

واضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم استثناء من هم أصحاب حيازة الفدان أو أقل من توريد الارز، لافتا إلي أنه تم فتح الباب أمام المزارعين حتي منتصف يناير المقبل من أجل إتمام توريد الارز، موضحا أن هناك تنسيق جيد بين التموين والزراعة لمعرفة المخالفين وكذلك بيانات من هم معنيين يالتوريد هذا العام.