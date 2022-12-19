تجديد حبس 3 تجار مخدرات بعد ضبطهم بكمية من الحشيش بالبساتين 15 يوما

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم، مستقلين سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.