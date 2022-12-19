تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة داخل شقة بالقاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الداخلية قد نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى تصنيع والإتجار بالبودر المخدر في القاهرة، وبحوزتهم أدوات التصنيع وعدد من الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

يأتي ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم محل البلاغ) بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات واصطحابهم لقائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته، وفى وقت لاحق حضر للقسم قائد السيارة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) مصاب بجروح متفرقة وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات، كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإدخاله عنوة فى السيارة المشار إليها وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة والتخلى عنه بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة حول الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") واتخاذه الشقة محل سكنه مقراً لتصنيع مخدر البودر، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - عدد 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو جرام - عدد 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة - عدد 4 ميزان حساس - عدد 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - عدد 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالى 750 ملى - أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة).

وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجنى عليه خطط لاختطافه وبتاريخ الواقعة قاموا باختطاف المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد المتهمين وإحداث إصابته المُشار إليها (على سبيل الخطأ) اعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة وعقب اكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلى عنه بالمنطقة المُشار إليها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر والاتجار به والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقى المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض - بندقية خرطوش – طبنجة – عدد 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم باختطافه وإحداث إصابته.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000 - اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).