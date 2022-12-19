بعد تسوية قضية الاعتداء الجنسى.. استبدال شرطة حراسة الأمير أندرو بأمن خاص

كتبت ريهام عبد الله

تقرر استبدال شرطة الحماية المسلحة للأمير أندرو، بضباط أمن خاصين، لا يُسمح لهم إلا باستخدام مسدسات الصعق، وقد يدفع الملك تشارلز الآن شخصيًا فاتورة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني سنويًا لفريق شقيقه الجديد من الحراس الشخصيين، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

يأتي ذلك بعد عام من تجريد دوق يورك، 62 عامًا، من أدواره الرسمية ولقب صاحب السمو الملكي، بعد تسوية قضية كان متهما فيها بالاعتداء الجنسي، على فيرجينيا جوفري، ولم يقر بأي مسئولية ونفى بشدة هذه المزاعم.

رفض قصر باكنجهام التعليق لصحيفة ديلى ميل عندما سئل عما إذا كان تشارلز سيغطي الآن تكلفة الحماية المسلحة لأندرو باستخدام دخله السنوي البالغ 24 مليون جنيه إسترليني من دوقية لانكستر، وأكد أن القصر يرفض التعليق على جميع الأمور الأمنية.



الأمير أندرو دوق يورك

بصفته أحد أفراد العائلة المالكة، كان يحق لأندرو الحصول على تفاصيل أمنية ممولة من دافعي الضرائب تتكون من ضباط شرطة مسلحين رافقوه في جميع الزيارات خارج وندسور، بيركشاير.

قيل إن الأمير كان غاضبًا عندما ظهرت تقارير لأول مرة تفيد بأنه سيتم تجريده من الاستحقاق، في أحدث علامة على أن تشارلز ليس لديه خطط للسماح له بالعودة إلى منصبه السابق كملكي كامل العمل.

وقال وزير الداخلية السابق نورمان بيكر: "كانت الحماية المسلحة دائمًا رمزًا لمكانة أمثال الأمير أندرو، بالطبع يجب أن يدفعها بنفسه ولا يثقل كاهل دافع الضرائب لأنه فرد خاص ولا يقوم بأي واجبات عامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يقاضي فيه الأمير هاري وزارة الداخلية، قائلاً إنه "غير عادل" و"غير قانوني" لإزالة حراسه المسلحين عندما استقال هو وميجان من الواجب الملكي للعيش في الولايات المتحدة.