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انهيار جزئى لعقار من 3 طوابق فى حى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:01 م
انهيار جزئى لعقار من 3 طوابق فى حى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انهارت أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، مكون من 3 طوابق بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة. 
 
تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 30 شارع جودة، وانتقل مأمور قسم شرطة الجمرك والحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ. 
 
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، خالي من السكان، مكون من أرضي وطابقين، وسقوط سقف الدور الثاني على الأول، دون إصابات. 
 
وقال اللواء وليد البيلي، رئيس حي الجمرك، إنه جرى وضع حواجز حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، حفاظا على حياة المارة والمواطنين، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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