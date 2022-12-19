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انخفاض الحرارة وشبورة وعودة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:06 م
انخفاض الحرارة وشبورة وعودة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 19 يسمبر حتى السبت المقبل 24 ديسمبر، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء. 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 

- الإثنين 19 ديسمبر: 

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 20 ديسمبر: 

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30: 40 ٪ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 

- الأربعاء 21 ديسمبر والخميس 22 ديسمبر: 

اعتبارا من الأربعاء 21 ديسمبر انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على كافة الأنحاء 
 
فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الجمعة 23 ديسمبر والسبت 24 ديسمبر: 

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية  الغربية على فترات متقطعة.
 

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