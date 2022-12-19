النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مصنع "حصر" فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع في مصنع للحُصر، وطلب تحريات المباحث، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر، ومعرفة سبب الحريق وملابساته، وانتداب لجنة من الوحدة المحلية لحي غرب شبرا لفحص مبنى المصنع والمباني المجاورة، وما إذا كان مرخصا من عدمه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع لـ«الحُصر» بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وجود أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسبابه وملابساته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع للحُصر، بمنطقة كريستال عصفور، بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.