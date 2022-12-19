المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ه.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والهيروين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين وترويجه على عملائه بدائرة مركز سوهاج وراغبى الشراء والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 5 طرب حشيش و10 قطع هيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.