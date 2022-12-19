اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بسوهاج

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:43 م
المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ه.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والهيروين بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين وترويجه على عملائه بدائرة مركز سوهاج وراغبى الشراء والمتعاطين.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 5 طرب حشيش و10 قطع هيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

سوهاججنايات سوهاج

حشيش

مركز سوهاج

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة