اليوم السابع
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الكنز الملعون.. إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار بكرداسة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:01 م
الكنز الملعون.. إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار بكرداسة جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة كرداسة.
 
 
وكانت قد صرحت النيابة في وقت سابق بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل أثناء التنقيب عن الآثار بصحبة شخصين آخرين داخل كنزل ملك أحدهم، تعرض لصعق كهربائي مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم ضبط شريكي العامل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 
 
 

التنقيب عن الآثار

الكنز المعلون

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