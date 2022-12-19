الكرملين: السقف الأوروبى لأسعار الغاز غير مقبول

كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن السقف الأوروبي لأسعار الغاز غير مقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وقالت الرئاسة الروسية، إن سقف أسعار الغاز خرق لآليات التسعير في السوق.

وقال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إن الغرب قاد لضرورة العملية العسكرية بأوكرانيا، متابعا: أفشلنا اللعبة الجيوسياسية للغرب بالمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن إقامة عالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى وقت طويل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل نحو 300 عسكرى أوكرانى فى محاور القتال المختلفة، مشيرة إلى تدمير عدد من الدبابات والمدرعات الأوكرانية فى دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، فى إيجاز صحفي بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، "قتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك شمال لوجانسك، وتم القضاء على أربع مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس شمال دونيتسك، ليبلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو هناك 70 جنديا".