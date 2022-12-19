كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن تنظيم دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل، ومنها" التفصيل والحياكة"، وذلك بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، بحضورعلاء عبد المعبود مدير إدارة بحوث العمالة، وأيمن الجزار مدير عام مركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بعملية التدريب المهنى وتطويرها وتحديث مناهجها لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة بالمحافظات.

وأوضح محمد صلاح محمد مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، فى تقريره للوزارة اليوم الاثنين،انه قام بجولة تفقدية داخل مركز التدريب، وتابع خلالها البرامج التدريبية داخل القاعة،والاطمئنان على سير العملية التدريبية وفقاً لما تم التخطيط له، كما أجرى خلالها حواراً مع المتدربين للوقوف على مستواهم الفنى ومدى استفادتهم من الدورة التدريبية والمعوقات التي تواجههم إن وجدت.

ووعد مدير المديرية المتدربين، بالتواصل مع الشركات العاملة في مجال التفصيل وذلك من اجل ترشيح المتدربين بعد انتهاء الدورة، وتوفير فرص عمل لهم بهذه المصانع، ووجه المتدربين الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على اهتمامها ببرامج التدريب المهنى التى يتم تقديمها مجاناً للشباب ابناء المحافظة.



القوى العاملة تنظم برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا



تدريب الفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل