"القوى العاملة": تدريب 29 فتاة على مهنة التفصيل والحياكة فى مطروح

كتبت – مرام محمد

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة لـ29 متدربة بمركز التدريب المهنى، والتقييم النهائى للمتدربات، وتسليم شهادات للخريجات، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتفعيل منظومة التدريب المهنى ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم افضل البرامج للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للفترتين الصباحية والمسائية لـ29 متدربة، كما تم تسليم شهادات اتمام الدورة، مشيداً بجودة المنتجات التى قامت المتدربات بتصنيعها خلال فترة التدريب، مؤكدا أن المديرية تواصل تنفيذ خطة "الوزارة" بشأن التدريب المهني لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل، داعياً الشباب إلى التوجه الى المديرية للاستفادة من تلك الدورات المجانية.