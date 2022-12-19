اليوم السابع
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القوى العاملة بدمياط تعلن توفير 36 فرصة عمل بالقطاع الخاص

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:19 م
القوى العاملة بدمياط تعلن توفير 36 فرصة عمل بالقطاع الخاص فرص عمل - ارشيفية
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية القوي العاملة بدمياط، عن توفير عددا من فرص العمل داخل مصانع القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة، وذلك وفق خطة المديرية للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة. 

وتضمن الاعلان توفير 36 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، كما تضمن أيضا كافة الاشتراطات المطلوبة من المتقدمين لشغل تلك الوظائف. 
 
ومن جانبها، أوضحت منى الاطروش وكيل وزارة القوى العاملة بدمياط، أن هناك تنسيق قوي بين المديرية وبين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة بشكل دائم مستمر، لافتة إلي أن مراكز التدريب التابعة للمديرية تسعي أيضا إلي تدريب الشباب على بعض المهن المطلوبة بسوق العمل، مشيرة إلي أن هذا الجانب اصبح أمرا مهما لإعداد الشباب الي متطلبات سوق العمل بالشكل الذي يضمن لهم استغلال فرص العمل المتاحة ويمكنهم من الالتحاق بها. 
 
 

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