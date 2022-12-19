العين الحمراء.. الداخلية تراقب الأسواق وتضبط 677 قضية بيع بأسعار مرتفعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2023) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,525 طن أرز أبيض) ، (52) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (621,695 طن أرز شعير) ، وكذا ضبط (2) قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (20,300 طن أعلاف حيوانية) ، ضبط (8) قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (31,475 طن أعلاف حيوانية).. ضبط (7) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (17,990طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 2,750 طن دقيق أبيض - 3600 عبوة مسلى- 1250 لتر زيت طعام) ، وكذا ضبط (677) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن مواد بناء "أسمنت" - 15,200 طن دقيق أبيض – 11,931 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأسمدة" – 10500 عبوة مقرمشات– 28500 "بيض مائدة"– 10275 عبوة سجائر - 1,076 طن معسل)، وكذا ضبط (988) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17) قضية دقيق بلدى مدعم – قضية تصرف خبز بلدى- 219 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 273 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 478 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (18,250 طن دقيق بلدى مدعم ، 6600 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (34) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23,090 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 60 عبوة زيت تموينى- 77746 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (753,931 طن) أبرزها (17,750 طن دقيق بلدى – 17,950 طن دقيق أبيض – 14,525 طن أرز أبيض – 621,695 طن أرز شعير – 29,921 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - أسمدة" ،23,090 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" - 51,775 طن أعلاف حيوانية- 10500 عبوة مقرمشات- 28500 "بيض مائدة"- 60 عبوة زيت تموينى – 6600 رغيف بلدى مدعم- 77746 لتر مواد بترولية – 10275 عبوة سجائر - 1,076 طن معسل- 20 طن أسمنت) كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - بمحافظة سوهاج) بحوزته كمية قدرها (12,800 طن "أعلاف حيوانية- نخالة خشنة") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" - بمحافظة كفرالشيخ) بحوزته كمية قدرها (12 طن "أقماح محلية") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنوفية) لحيازته كمية قدرها (7,500 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، قام المذكور بتجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء مستولياً على فارق سعر الدعم.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (52) قضية بمضبوطات بلغت (621,695 طن"أرز شعير").

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (3,335 طن "لحوم مجمدة ومصنعات لحوم مجمدة ") بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (3,025 طن "لحوم مجمدة وكبدة مجمدة") بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مصنع لتعبئة "زيوت الطعام"- بمحافظة البحيرة) وبحوزته كمية قدرها (15 طن "زيت طعام مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى") معبأ داخل خزانات وعبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائه على شوائب ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (11 طن "سكر حر" منتج نهائى وتحت التجهيز) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة لمتابعة ظاهرة قضايا الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى.. قامت الإدارة بالإشتراك مع مديرية أمن السويس بحملة نوعية على محطات تزويد مراكب الصيد والذى يعمد القائمون عليها بتجميع السولار لبيعه فى السوق السوداء.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بمضبوطات بلغت (72746 لتر سولار).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10975 عبوة سجائر- 1,076 طن معسل).