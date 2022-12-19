اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:58 م
أكرم القصاص
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الصين تكمل الهيكل الرئيسي لسفينة يمكنها الحفر بأعماق المحيطات للتنقيب

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:00 م
الصين تكمل الهيكل الرئيسي لسفينة يمكنها الحفر بأعماق المحيطات للتنقيب الصين - أرشيفية
أ ش أ

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أكملت الصين تشكيل الهيكل الرئيسي لسفينة حفر في مدينة قوانغتشو، بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، يمكنها القيام بأعمال الحفر في المياه العميقة للمحيطات للتنقيب عن الغاز والبترول.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن الصين قامت بتطوير وبناء هذه السفينة بشكل مستقل، حيث يصل معدل إزاحتها للمياه إلى 42 ألف طن، بينما يمكنها الحفر على عمق 10 آلاف متر في أعماق البحر، مؤكدة أن السفينة يمكنها التنقيب عن البترول والغاز، كما يمكنها القيام بأعمال الحفر لإجراء البحوث العلمية بالمحيطات.
 
وبدأت أعمال بناء السفينة في نوفمبر عام 2021، ومن المتوقع اكتمال بنائها بحلول عام 2024.

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