اليوم السابع
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الصحة: مجلس مراقبة عمليات الدم ضمن خطوات تحسين الخدمات الصحية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:45 م
الصحة: مجلس مراقبة عمليات الدم ضمن خطوات تحسين الخدمات الصحية حسام عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اعتماد المعايير القومية والفنية المنظمة لعمليات نقل الدم، من قبل مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، من ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة لتحسين الخدمة الصحية في مصر.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن بنوك الدم والتبرع بها واحدة من المهام الأساسية لهذا المجلس – المذكور سلفا- حيث إن المجلس وضع معايير محددة لكل بنوك الدم، خاصة بالتبرع والتخزين والفحوصات الطبية، التي ستجرى على المتبرع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة: "مجلس مراقبة عمليات الدم أقر واعتمد عدة معايير لبنوك الدم في المحافظات بالجمهورية، وبنوك الدم في أي جزء من الجمهورية بها معايير موجودة في المكان سواء من الناحية الإنشائية أو التجهيزات، وكذلك المعايير الموجودة لدى العاملين والمواصفات التخزينية والفحوصات التي تجرى على المتبرع قبل التبرع وكذلك الفحوصات والتحاليل التأكيدية التي تؤكد خلو الدم من أي نوع من أنواع الأمراض لضمان السلامة العامة للمرضى".

 


حسام عبد الغفار

اخبار التليفزيون

الصحة

بنوك الدم

وزارة الصحة



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