الصحة: قاعدة بيانات متطورة لمتابعة مخزون صرف الدم ومشتقاته للمرضى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى دراسة آلية للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب العاملين ببنوك ومراكز الدم، على المعايير القومية الفنية المعتمدة، لعمليات نقل الدم بدءًا من التوعية بفوائد التبرع بالدم، والالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة المتبرع، وصولا إلى ضمان سرية جميع بيانات ونتائج المتبرعين باعتبارها من أهم مسؤوليات مراكز عمليات الدم.

وأوضح «عبدالغفار» أنه يتم مناقشة ضوابط ومعايير تحديد تكلفة أكياس الدم بالقطاعين العام والخاص، بما لا يمثل وذلك وفقا لدراسات معيارية استرشادية، من شأنها حوكمة صرف أكياس الدم بأماكن تقديم الخدمة، بناءً على التكلفة الحقيقية، مؤكدا ضرورة العمل على توفير أكياس الدم بجميع الفصائل، وفقًا لاستراتيجية تحقق التكامل وسدّ العجز بين مراكز وبنوك الدم، لضمان انتظام سير العمل بمنظومة نقل الدم في جميع المحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلي أنه تم الاطلاع مؤخرا على أرصدة الدم في المراكز التجميعية والتخزينية، ومعدلات استهلاك الدم بكافة الجهات، كما يتم متابعة مستجدات إنشاء قاعدة بيانات مركزية، تجمع كافة بنوك الدم المقدمة للخدمة، لمتابعة المخزون والمنصرف من الدم ومشتقاته، مؤكدًا أهمية حوكمة عمليات الدم في ضمان الاستخدام الأمثل.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن موافقة مجلس مراقبة عمليات الدم، على اعتماد المعايير القومية الفنية لعمليات نقل الدم، والتي من شأنها تنظيم وتوحيد آليات العمل، بمراكز وبنوك نقل الدم في جميع محافظات الجمهورية.