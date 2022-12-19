اليوم السابع
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الصحة تكشف الإسعافات الأولية لعضة الكلب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:14 م
الصحة تكشف الإسعافات الأولية لعضة الكلب.. اعرف التفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التى تضمن ما يلي:-
 
1- القيام بإيقاف النزيف. 
2- غسيل الجروح بالماء والصابون .
3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح. 
4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج وتلقى مصل السعار. 
 
كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أشار  إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
الاسعافات الاولية لعضة الكلب
الاسعافات الاولية لعضة الكلب

 


الصحة

السعار

الكلب

عضة الكلب



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