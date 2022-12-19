السيطرة على حريق محدود فى باخرة سياحية بمرسى معبد كوم أمبو دون إصابات

أسوان – عبد الله صلاح

سيطرت الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم الإثنين، على حريق محدود شب فى باخرة سياحية، أثناء توقفها فى مرسى معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم إخماد الحريق والدخان المتصاعد من الباخرة قبل امتداده، وذلك بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً بنشوب حريق محدود فى الباخرة السياحية "سفارى"، أثناء قدومها من مدينة إدفو ورسوها بمرسى معبد كوم أمبو، ولوحظ تصاعد أدخنة من الجزء الخلفى للباخرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لغرف الفندق العائم "الباخرة".

وتم إخلاء السائحين الذين كانوا على متن الباخرة، وعددهم 70 سائحاً، حرصاً على سلامتهم مع توفير وسيلة نقل أخرى للسائحين الأجانب لاستكمال رحلتهم السياحية إلى مدينة أسوان، ولم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.