السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى مدنية نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كلا منهما 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهما بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جواهر الهيروين والميثامفيتامين والحشيش المخدرة.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، نقيب شرطة، بأنه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهمان سوياً أثناء استقلالهما مركبة قيادة الأول في إحدي حالات التلبس، فاستوقفهما وبتفتيش الأول عثر بحوزته على لفافة تحتوي على جوهراً مخدر، وبتفتيش الثاني عثر بحافظته على كيس بلاستيكي يحتوي على جوهر مخدر، وبتفتيش المركبة عثر بداخل التابلوه على كيس بلاستيكي شفاف بداخله نبات عشبي، و"أداة تدخين" صغيرة الحجم، وعثر أسفل مقعد الأول على ميزان حساس، وبعد مواجهتمهما عما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا إحرازهما وحيازتهما للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.