الزراعة: يجب تنمية الوعى بالتغيرات المناخية والشتاء اختلف عن الماضى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن الشتاء اختلف تماما عن سابقه قبل 30 عاما، حيث بدأ الخريف يأخذ جزءا كبيرا من الشتاء.

أضاف فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك مشكلات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية، لاسيما وأنه ليس هناك توطين ثقافي لتغير المناخ، مبينا: "الناس تتعامل مع تغير المناخ بطريقة خاطئة، ويجب أن يعرف المواطن حالة الطقس يوميا قبل الخروج من المنزل".

وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الشتاء بدأ يمتد حتى الربيع حتى أنه بات يأخذ منه جزءً كبيرًا، وهذا يؤثر على الزراعة، مضيفا: "هناك تأثيرات سلبية لتغير المناخ على الزراعات والمحاصيل، خاصة أشجار الفواكه مثل المانجو والزيتون والعنب".

وأشار إلى أن هناك أنواع من الفواكه الجديدة بدأت تظهر في الأسواق مؤخرا بعد زراعتها في مصر، وهذا في إطار إدخال أصناف جديدة أكثر مقاومة للتغيرات المناخية.