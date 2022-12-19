اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني: حماية الحدود أولوية ومستعدون لكافة السيناريوهات

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:00 ص
الرئيس الأوكراني: حماية الحدود أولوية ومستعدون لكافة السيناريوهات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة"، وأن أوكرانيا مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها روسيا البيضاء.
 
وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي بالفيديو: "حماية حدودنا، مع كل من روسيا وروسيا البيضاء، أولويتنا الدائمة، ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".
 
وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا البيضاء، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو، وتوقعات بأنه قد ينطلق من روسيا البيضاء.
 
وفي خطابه، وجَّه زيلينسكي نداء جديداً إلى الدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة.
 
وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.
 

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