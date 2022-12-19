الدكتورة رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل قادة المستقبل بجامعة عين شمس

ينظم قطاعا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب، بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان" دور الاكاديمية الوطنية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وفى إطار فعاليات الموسم الثقافى والفنى بجامعة عين شمس.

يحاضر بالندوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدرج المحلاوى بكلية الطب.

تأتى الندوة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وتنظيم طلابى أسرة من اجل مصر المركزية برئاسة رائد الأسرة د. حاتم ربيع و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريهام العطيفى القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.