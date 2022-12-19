وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، فى إيجاز صحفي بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، "قتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك شمال لوجانسك، وتم القضاء على أربع مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس شمال دونيتسك، ليبلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو هناك 70 جنديا".

وعلى محور دونيتسك، قال إن القوات الروسية سيطرت، نتيجة عملياتها الهجومية، على مواقع أكثر ملاءمة، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى أكثر من 130 جنديا ودبابتين، إضافة إلى معدات أخرى، علاوة على القضاء على مجموعتين تجريبيتين أوكرانيتين على محور جنوب دونيتسك، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.

وأوضح كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس و"أوراجان" في مناطق متفرقة من لوجانسك ودونيتسك و زابوروجيه و خيرسون ، كما تم اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز "هارم" في أجواء مقاطعة بيلجورود الروسية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 344 طائرة، و184 مروحية، و 2684 طائرة بدون طيار، و 398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 7159 دبابة مدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3691 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و 7664 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة أخرى، قتل 3 مدنيين أوكرانيين وأصيب 11 آخرون بجروح في منطقة دونيتسك، جراء غارات للجيش الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) عن بافلو كيريلينكو رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية، قوله "في التاسع عشر من ديسمبر، أسفر القصف الروسي عن مقتل 3 مدنيين في منطقة دونيتسك، كما أصيب 11 بجروح".

ومنذ أيام تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا، واستهدفت عدة مدن وأطلقت يوم الجمعة الماضي وحده أكثر من 70 صاروخا، كان المتضرر الأكبر منها التيار الكهربائي، الذي فرض عليه تقنين الاستهلاك مع تضرر شبكة التوزيع.

وفي سياق آخر، قال النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات ذات التقنيات العالية، فلاديمير أرتياكوف "إن روسيا زادت من إنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة التكتيكية وتجاوزت بالفعل القوات الأوكرانية في هذا الجانب".

وأضاف أرتياكوف "عرضنا مؤخرا الطائرات المسيرة الروسية، وهي في الأساس طائرات استطلاع للاستطلاع التكتيكي بعناصر تدمير لحل المهام القتالية".

وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، لم يكن لدينا مثل هذا العدد الكبير من المسيرات ولم تمنحها أهمية خاصة في السابق، ولكن عندما بدأ الصراع زادت الحاجة إليها بشكل كبير"، مشيرا إلى أن اتحاد شركات "كلاشينكوف" يعتبر أحد الرواد الذين ينتجون مجموعة من هذه المسيرات.

وتابع: "اليوم يمكننا أن نقول بجرأة إننا تجاوزنا بالفعل عدونا من حيث استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة".



