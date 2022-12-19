وأشار رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، وفقا لوكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الاثنين، إلى أنه تم رصد 23 طائرة بدون طيار، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 18 طائرة، بدون وقوع إصابات بشرية، ولكن حطام بعض من تلك الطائرات بدون طيار تسبب في أضرار مادية في منطقة سولوميانسكي.

وأوضح أن إسقاط المسيرات تم أثناء تحليقها في المجال الجوي للعاصمة (كييف) وتحديدا في منطقتي سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد في وقت سابق أن بلاده مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا، داعيا الدول الغربية إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة.