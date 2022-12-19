الداخلية تضبط موظفا بإحدى الشركات فى القاهرة اختلس بضائع من عهدته

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنة بالقاهرة) ضد (أحد الموظفين بالشركة) لاختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (رئيس وأمين العهدة بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والمنوط به استلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.