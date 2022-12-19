الخبز على موائد المصريين.. التموين تصرف 91 مليار رغيف فى 2022 (إنفوجراف)

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جهودها على مدار عام 2022 منها استدامة توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين من صرف الخبز المدعم وتم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، و62.762.908 مستفيدين من صرف السلع التموينية.
وتم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022 واستخراج بطاقات تموينية مستجدة ( المرأة المعيلة – المطلقات – الارامل واستبعاد 153062 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم نتيجة " وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور ".
التموين تصرف 91 مليار رغيف فى 2022
وتنفيذا للتكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر وتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم وإستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة