اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية السعودية تقدم التعازي للعراق في ضحايا هجوم إرهابي شمال البلاد

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:00 ص
الخارجية السعودية تقدم التعازي للعراق في ضحايا هجوم إرهابي شمال البلاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

 


الخارجية السعودية

السعودية

هجوم إرهابي

العراق



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