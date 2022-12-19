الجنايات تقرر إدراج معتز مطر وسامى كمال على قوائم الإرهابيين

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، حكم محكمة الجنايات "الدائرة الأولى جنايات"، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بإدراج معتز مطر وسامي كمال وآخرين، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

كما قررت المحكمة إدراك المتهمين في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهابين، لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وحكمت المحكمة بإدراج 19 متهما في القضية رقم 301 لسنة 2016 والقضية رقم 1516 لسنة 1016 كلي جنوب الجيزة على قوائم الإرهابيين.