اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الجنايات تقرر إدراج معتز مطر وسامى كمال على قوائم الإرهابيين

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:49 م
الجنايات تقرر إدراج معتز مطر وسامى كمال على قوائم الإرهابيين الإرهابي معتز مطر- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، حكم محكمة الجنايات "الدائرة الأولى جنايات"، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بإدراج معتز مطر وسامي كمال وآخرين، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
 
كما قررت المحكمة إدراك المتهمين في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهابين، لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار.
 
وحكمت المحكمة بإدراج 19 متهما في القضية رقم 301 لسنة 2016 والقضية رقم 1516 لسنة 1016 كلي جنوب الجيزة على قوائم الإرهابيين.
 
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
 
 

معتز مطر

سامى كمال

قوائم الإرهابيين

الإرهاب

محكمة الجنايات



الموضوعات المتعلقة

السجن المشدد 15 سنة لمعتز مطر وحسام الشوربجى بتهمة إهانة رئيس محكمة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:11 م

مذيع بقناة إخوانية يكشف المستور داخل إعلام أهل الشر.. ويؤكد: أيمن نور والإخوان يشردوننا فى إسطنبول.. والجزيرة تزايد على الجميع وترفع شعار "طوبة على طوبة خلى العركة منصوبة".. طارق قاسم: معتز مطر يشرف على تعذيبنا

السبت، 06 مارس 2021 04:00 ص

معتز مطر "أبو شعرة".. بوق الجماعة لنشر العنف والتخريب فى البلاد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:10 م

معتز مطر "أبو شعرة" باع وطنه وأصبح أداة "الإرهابية" لإطلاق السموم ضد الدولة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة