الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء بمنح الرخصة الذهبية لـ8 مشروعات استثمارية

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

والمشروع الأول يخص شركة "هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد"، ويتمثلُ في إقامة مُجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية الواقعة جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ويتيح تشغيل نحو 1500 عامل وفني وإداري، أما المشروع الثاني فيخُص شركة "يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية ـ مصر"، ويتمثل في تصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار، يتيح تشغيل 3 آلاف عامل.

ويخُص المشروع الثالث "شركة اس اي وايرينج سيستمز إيجيبت"، لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، بالمنطقة الصناعية "جنوب المستثمرين" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتكلفة استثمارية 100 مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى 10 آلاف عامل، كما تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في العالم.

ويتمثل المشروع الرابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، لتصنيع وتجميع كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بتكلفة استثمارية 8.8 مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو 14 ألف عامل وموظف.

أما المشروع الخامس وتنفذه "شركة مصر للهيدروجين الأخضر"، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفر المشروع فرص عمل لنحو 100 عامل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وتقدمت بالمشروع السادس "شركة مصر للأمونيا الخضراء"، ويتمثل في إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة، وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ 10 آلاف عامل في مرحلة الإنشاء و600 عامل في مرحلة التشغيل.

وكذا يتمثل المشروع السابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ "شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي"، لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية و المشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو 3.8 مليار جنيه، وسوف يعمل به 325 موظفا.

كما تقدمت بالمشروع الثامن والأخير "شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات"، ويتمثل مشروعها في تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار، ويتضمن عدد 2600 عامل.