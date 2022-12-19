"التموين": إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022

وتنفيذا للتكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر وتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم وإستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

كما تمت إقامة فترة التصفية الموسمية الثانية ( الأوكازيون الصيفي) بالمحلات التجارية خلال شهر أغسطس 2022 ولمدة شهر وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية كذلك تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين المطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتم تطوير عدد ( 50 ) مركز خدمة ليصبح ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين عدد (375 ) مركز خدمة مطور ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وأوضحت وزارة التموين انه م إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 333 ) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى وتطوير المجمعات الاستهلاكية وتم تطوير عدد ( 494 ) مجمع استهلاكي خلال عام 2022 وتكلفة تطويرهم 260 مليون جنيه ليصبح اجمالي ما تم تطويره خلال اخر ثلاث سنوات ( 2020: 2022 ) عدد ( 574 ) مجمع استهلاكي بتكلفة تقدر بـ 335.386 مليون جنيه .

في مجال الصوامع والتخزين تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.5) مليون طن بدلا من (1.2) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف كما تم الانتهاء من انشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة وتم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه كما تم افتتاح عدد ( 940 ) منفذ جديد خلال عام 2022 يوفر عدد ( 2820 ) فرصة عمل مباشرة وعدد ( 1880 ) فرصة عمل غير مباشرة ليصبح ما تم افتتاحه من منافذ جمعيتي حتى الان عدد ( 7658 ) منفذ يوفر عدد ( 22974) فرصة عمل مباشرة وعدد ( 15316 ) فرصة عمل غير مباشرة .

كما تم الانتهاء من المرحلة السادسة من المشروع بإجمالي تسليم 128 سيارة حمولة 1 طن وتم توفير ما يقرب من 256 فرصة عمل مباشرة وجارى تسليم عدد 6 سيارات ليصبح الإجمالي 134 سيارة حمولة 1 طن و3.78 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2022 و 3.037 مليون طن ورد منها بالفعل و3.79 مليون طن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2022 و المستخدم منه 2.6 مليون طن واجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2022 ( 650 ) الف طن منهم ( 270 ) الف طن زيت خام محلي و ( 380 ) الف طن زيت مستورد و100% هو نسبة الاكتفاء الذاتي من الارز خلال عام 2022 و426700طن مكرونة خلال 2022 و 388087 طن ورد منها بالفعل و11000 طن دواجن مجمدة مستوردة تم التعاقد عليها خلال 2022 و 10233 طن ورد منها بالفعل و525 طن محلي خلال 2022 و 353 طن ورد منها بالفعل و1000 طن فخذة دواجن مستورد تم التعاقد عليها خلال 2022 و 840 طن ورد منها بالفعل . وتوفير 3990طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2022 ووردت الكمية بالكامل و90 الف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2022 و 29.398 الف ورد منها بالفعل.

موقف الاحتياطي من السلع الاستراتيجية

السلعة القمح الارز التمويني السكر التمويني الزيت التمويني المكرونة الدواجن اللحوم الحية السوداني مدي الكفاية 4.8 شهور 5.9 شهر 3 أشهر الموسم الجديد يبدأ 15 يناير 2023. 4.9 شهر 6.9 شهر 4.5 شهر 12 شهر

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير التجارة الداخلية وان شاء المناطق اللوجستية والتجارية / السلاسل التجارية فإنه جاري انشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية / سلاسل تجارية في 14 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 39.767 مليار جنيه توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها أوتشغيلها خلال عام 2022 وتكلفتها ودخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليار جنيه ودخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 3 مليار جنيه وجاري استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات وجاري استكمال عدد (5 ) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية .

كما تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات وعدد المستودعات الاستراتيجية التي تم إنشاؤها هذا العام لتأمين المخزون تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات ( الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر ) وتم التعاقد بتاريخ 18/9/2022 وتسليم عدد ( 3 ) مواقع للمستثمرين " الأقصر – الفيوم – السويس" وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لواقع محافظة الشرقية وتصل تكلفة المستودع الواحد تقريبا 1.2 مليار جنيه.

فيما يتعلق بدمج شركتي قها وادفينا فإنه بناءا على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تأسيس شركة قها وادفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 10 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة1%. كما تم إستلام موقع المشروع بمدينة السادات بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 120 فدان وتم تسليم الموقع للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات للبدء في الإنشاءات تحت إشراف الإستشاري العام للمشروع شركة سيجمان للإستشارات الهندسية والتي قامت بجلب عروض خطوط الإنتاج للمجمع الصناعي بالإضافة إلي وحدات المعامل و ضبط الجودة، معامل اختبار صلاحية المواد الخام- معامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائي – البحوث والتطوير ،وحدات المرافق الصناعية وتشمل : الغلايات - وحدة معالجة و تنقية المياه - ابراج التبريد-وحدة معالجة الصرف و تدوير المياه - وحدات المبردات والمثلجات بالإضافة إلى وحدات الغازات الصناعية وتشمل : وحدة الهواء المضغوط/ وحدة غاز النيتروجين (لمنع اكسدة المنتج)/ وحدة توليد الأوزون (للتعقيم).

كما تم وضع القواعد الخرسانية لعدد 4 مصانع و عدد 1 مخزن عمومي بالاضافة الى الاسوار والبوابات وجاري أعمال حفر لقواعد المبني الإداري ، كما تم طرح 6 مناقصات عالمية لتوريد آلات ومعدات 6 مصانع لإتخاذ الإجراءات للتعاقد مع الموردين الأجانب للتعاقد على تلك المعدات.

وفيما يتعلق بحماية وصون حقوق المستهلكين تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها" جملة – قطاعي" والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل على تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.

كذلك تم تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية " وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء" كذلك إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها وقد أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير عدد(326265) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2022 وحتى تاريخه وهي "عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر الرسمي- غش تجاري –سلع منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – ذبح خارج المجازر – عدم ترخيص – مخابز سياحية – مخالفات أخري أسواق – مخالفات مخابز – مخالفات مطاحن – مخالفات تجار تموين – مخالفات المواد البترولية)

العام عدم الإعلان عن الاسعار بيع بازيد من السعر غش تجاري سلع منتهية الصلاحية سلع مجهولة المصدر ذبح خارج المجزر عدم ترخيص مخابز سياحية مخالفات أخرى اسواق مخالفات مخابز مخالفات مطاحن مخالفات مواد بترولية مخالفات تجار تموينيين اجمالي المخالفات 2022 49859 6424 1747 2970 6068 4088 5359 1545 47186 190247 329 4299 6144 326265

وفيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوى من المستهلكين( الواتس اب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز على الانترنت – البريد – منظومة الشكاوي الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوي المحولة من جهات خارجية "كما أنة يتم المرور على المنشآت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها ، حيث ورد للجهاز عدد ( 192286 ) شكوى بنسبة حل وصل لـ 93% .