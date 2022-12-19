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التموين: إتاحة نقل الأرز بين المحافظات لتداوله بمحالات التجزئة ولدينا فائض

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:21 م
التموين: إتاحة نقل الأرز بين المحافظات لتداوله بمحالات التجزئة ولدينا فائض جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين أجتمع مع وكلاء الوزارة يوم السبت الماضى، وأصدر توجيهات ومنها حق المضارب فى تدوير وتدبير أرز الشعير من المخزون الاستراتيجي للسنة لديه سواء فى المضرب أو المخازن التابعة له، وذلك حتى نوضح للمواطن والجمهور والمزارع، أن المزارع الذى يورد الطن الخاص به للدولة، ممكن أن يخرج الأرز الذى لديه للمضرب الخاص بالمحافظة، ما سيعطى أتاحه ووفرة للكمية المخزنة لدى المزارعين للتداول. 
 
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، الأمر الثانى أن المضارب عندما تعمل بحرية وتحاول ستجعل شركات التعبئة التى كانت متوقفة بكامل قوتها تعمل على جميع أنحاء الجمهورية، ثانيا إن اتاحة نقل الأرز من محافظة مثل البحيرة أو الدقهلية أو دمياط سيعطى بالطبع فرصة كبيرة جدا لجميع مراكز التعبئة والتداول أن يصل الأرز إلى محال العلافة ومحال التجزئة حتى يشعر كل مواطن أن هناك أرز فى البلد لأن لدينا زيادة عن الاستهلاك. 
 
وأوضح عبد المنعم خليل، أن حرية التداول اليوم من محافظة لأخرى بدون تصريح، ولكن مع الالتزام بالقرارات المنظمة للأسعار، بأن الأرز السايب لا يزيد عن 12 جنيها، والأرز المعبء كسر 10% بـ 15 جنيها، والأرز المعبء كسر 3% فاخر بـ 18 جنيها. 
 
 

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