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التعليم تعلن جدول امتحانات الفصل الأول للثانوية العامة بمدارس المتفوقين

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:25 م
التعليم تعلن جدول امتحانات الفصل الأول للثانوية العامة بمدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام  الامتحانات 14 يناير المقبل بمادتى اللغة العربية والجيولوجيا والأحد 15 يناير المقبل كيمياء واللغة الثانية والاثنين 16 يناير لغة إنجليزية وميكانيكا  الثلاثاء 17 يناير  الاحياء والتكنولوجي والأربعاء 18 يناير  الفيزياء والمواطنة والسبت 21 يناير رياضيات وتربية دينية.

 

وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام لمدارس المتفوقين 2053 يؤدى الطلاب الاختبارات كالتالى:

 

- يوم السبت 14 يناير 2023 : امتحان مادة اللغة العربية والجيولوجيا .

- يوم الاحد 15 يناير 2023: امتحان مادة الكيمياء واللغة الاجنبية الثانية.

- يوم الاثنين 16 يناير 2023 : امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادة الأحياء والتكنولوجيا.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023 : امتحان مادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية.

- يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادك الرياضيات والتربية الدينية.


التربية والتعليم

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى لمدارس المتفوقين

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023

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