التعليم: أسئلة امتحانات الثانوى العام للترم الأول على مستوى الإدارة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة ولن تكون الاختبارات موحدة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم وضع الاختبارات من خلال الإدارات والمدارس بالتنسيق مع المديريات التعليمية والوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وفقًا المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.