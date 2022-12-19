التأمين الصحى بالغربية ينظم احتفالية لتكريم أوائل معهد التمريض فى مبرة طنطا

الغربية عادل ضرة

نظم فرع الغربية للتأمين الصحي اليوم، احتفالية لتكريم أوائل الطلبة بمعهد التمريض، بحضور الدكتور سيد جلال مدير الفرع، والدكتور سيد عبد السلام مدير مستشفى مبرة طنطا.

وفي كلمته، أشاد مدير الفرع بمجهودات فريق العمل والمشرفين بالمعهد، وأفاد بأن الفرع يولي اهتماماً خاصاً بالتعليم المهنى والتقني لأفراد هيئة التمريض، ويوفر كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز لهم لتواكب أحدث الخدمات الطبية والتقنيات والتى تم توفيرها بوحدات الفرع مؤخرا باعتبار أن أفراد هيئة التمريض هم الشريك الأساسي وحجر الزاوية لتقديم خدمة طبية ذات مستوى عالى من الجودة والتميز، وتم التوجيه بالبدء بتقديم دورات تدريبية وورش عمل لفرق التمريض نظرا للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وليساهموا مع باقى أفراد الأطقم الطبية فى تقديم خدمة صحية عالية الجودة.

وأشار مدير الفرع أن مناهج المعهد تم تطويرها تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، ويلقيها نخبة من أفضل المدربين فى هذا المجال حيث أن السبيل الوحيد لرفع مستوى أفراد هيئة التمريض هو الإهتمام الدائم بتحديث المقررات الدراسية والمحتوى التدريبي المتقدم لجميع أفراد المنظومة التعليمية من مديرين ومدرسين وطلبة ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية وزيادة جرعة التدريب العملى الدائم للطلبة والخريجين.

موضحا أن التفوق يحتاج لمثابرة وجهد أكثر مما يضع هؤلاء الطلبة فى مكانة متميزة جديرة بالتقدير والإحتفاء، مشيدًا بالأداء المتميز، ومتمنيا للطلبة المتفوقين مزيدا من التقدم والنجاح، وفي الختام سلم مدير الفرع جوائز التكريم وشهادات التقدير على الطلبة المتفوقين.