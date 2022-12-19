اليوم السابع
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"البترول" تنشر إرشادات مهمة للتعامل الآمن مع استخدامات الغاز بالمنازل..فيديو

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:23 م
"البترول" تنشر إرشادات مهمة للتعامل الآمن مع استخدامات الغاز بالمنازل..فيديو الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نصائح وإرشادات مهمة للتعامل الآمن مع استخدامات الغاز الطبيعى فى المنازل، والتى تضمنت الآتى:
 
 
1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.
 
2-عدم اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل مع سخانات الغاز، أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة للغاز.
 
 
3- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس.
 
4- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب.
 
 
5-  عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.
 
 
5- التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل.

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