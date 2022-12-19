اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى كهنة قطاع شرق السكة الحديد بالمقر الباباوى

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:57 م
البابا تواضروس يلتقى كهنة قطاع شرق السكة الحديد بالمقر الباباوى قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الملحق الإدارى الجديد التابع للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم.

وألقى الأنبا مارتيروس، كلمة فى بداية اللقاء قدم في بدايتها التهنئة لقداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته، وعلى افتتاح المبنى الإداري الجديد، كما شكر قداسة البابا لعنايته الدائمة بالخدمة ومتابعته العمل الرعوي في كنائس القطاع، كما قدم عرضًا يوضح وضع الخدمة في كنائس "شرق السكة".

وألقى قداسة البابا كلمة رحب خلالها بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو ثالث لقاءات قداسته مع مجامع كهنة، يستضيفه المبنى الإداري الجديد، حيث التقى من قبل مجمعَي كهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وأكد على أن المبنى الإداري الجديد أتى ضمن رؤية توفير التجهيزات الملائمة للاهتمام بالتنظيم في الخدمة، لاحتوائه على تجهيزات متعددة ومتقدمة لاستيعاب متطلبات العمل الخدمي الذي يقدمه المقر البابوي.

وفى الختام أجاب قداسة البابا على أسئلة الحضور، ووزع عليهم هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء قداسة البابا
جانب من لقاء قداسة البابا

 

كلمة البابا تواضروس
كلمة البابا تواضروس

 

لقاء قداسة البابا
لقاء قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السكه الحديد

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