اليوم السابع
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الإفتاء توضح حكم كثرة الحلف فى البيع والشراء

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:13 م
الإفتاء توضح حكم كثرة الحلف فى البيع والشراء دار الإفتاء
كتب: على عبد الرحمن

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أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر فتوى بعنوان: "كثرة الحلف في البيع والشراء".
 
وقالت دار الإفتاء: "إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري، وسببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأَيمان ونَهى عن إكثار الحَلِفِ؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ 
 
 
واختتمت دار الإفتاء:" وورد في السنَّة النبوية المطهرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة؛ لما يترتب عليه من محق البركة ورفعها. قال النبي ﷺ: "الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة".
 
 

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