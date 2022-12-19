اليوم السابع
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الأوقاف تعلن فتح باب الاشتراك بصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:45 م
الأوقاف تعلن فتح باب الاشتراك بصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة وزارة الأوقاف
كتب: على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح الباب أمام جميع العاملين الراغبين في الاشتراك بصندوق التأمين الصحي الخاص مع سداد كامل المستحقات بأثر رجعي منذ تاريخ شغل الوظيفة أو التوقف عن السداد طبقًا لقيمة الاشتراك الحالية وبدون أي غرامات أو زيادات، وذلك حتى 31/ 1/ 2023م .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها ومن منطلق حرص صندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الأوقاف على أن تشمل مظلة التأمين الصحي الخاص جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

ودعت الوزارة الراغبين فى الاشتراك بصندوق التأمين الصحي الخاص، التقدم بطلب لمدير المديرية ، على أن تقوم المديرية برفعه لرئيس مجلس إدارة الصندوق للعرض على مجلس إدارة الصندوق وإفادة المديرية بالرأي.


صندوق التأمين الصحي بالأوقاف

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