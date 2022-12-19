الأزهر الشريف: نعمل على مسألة التشبيك المجتمعى مع كل المؤسسات

كتب: محمد الأحمدى

قال الشيخ محمود الهوارى ممثل الأزهر الشريف بجلسة منتدى حوار الثقافات الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، إنه لابد للإنسان أن يحترم قدر الله فى التنوع ونحتاج إلى تجديد المواطنة فى النفوس ولابد من تعديل بعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض المواطنين.

وتابع الهوارى، خلال كلمته بالمنتدى أن الأزهر الشريف يعمل على مسألة التشبيك المجتمعى، فهناك علاقات مع كل المؤسسات وذلك على اعتبار أن المكون الدينى واحد فى كل هذه الأمور، وهناك مطبوعات دورية وموسمية، والتعاون مع الهيئة الإنجيلية مستمر منذ سنوات.

وتأتى الجلسة الثانية للمنتدى بعنوان المؤسسات الدينية وتعزيز التنوع الثقافى بحضور الدكتور القس أمير ثروت راعى الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة والشيخ محمود الهوارى ممثل الأزهر الشريف.