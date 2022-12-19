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الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات والأجواء باردة ليلا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:20 ص
الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات والأجواء باردة ليلا حالة الطقس
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة باتت تفصلنا عن فصل الشتاء، والذى يتزامن معه انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من الأربعاء بقيم تصل 3 درجات على كافة الأنحاء.
 
وتزامنا مع هذه الانخفاض بدأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تغيير وصف حالة الطقس خلال الليل لتصبح الأجواء من مائلة للبرودة إلى باردة ليلا.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

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