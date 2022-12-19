اعرف وصايا الحماية المدنية للوقاية من حرائق التكييفات

أوصت إدارة الحماية المدنية، باتخاذ الإجراءات للوقاية من الحرائق بسبب استخدام المكيفات لفترات طويلة، ما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل المبانى، ولتفادي هذه الحوادث، يجب اتباع التالى:
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.
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