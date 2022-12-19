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اعرف وصايا الحماية المدنية للوقاية من حرائق التكييفات

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:00 ص
اعرف وصايا الحماية المدنية للوقاية من حرائق التكييفات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أوصت إدارة الحماية المدنية، باتخاذ الإجراءات للوقاية من الحرائق بسبب استخدام المكيفات لفترات طويلة، ما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل المبانى، ولتفادي هذه الحوادث، يجب اتباع التالى:
 
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
 
 - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
 
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
 
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
 
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
 
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
 
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
 
- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
 
- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

حرائق التكييفات

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