اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استلام الدفعة الـ15 من صكوك الأضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:29 ص
استلام الدفعة الـ15 من صكوك الأضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية صكوك الأضاحي
الدقهلية : محمد الحبشي

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية باستلام الدفعة 15 من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 3 أطنان لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار "المحافظ" إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه 39 طنا .

وأكد " مختار " أنه سيتم ايصال صكوك الأضاحي الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " المحافظ  "  جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

 

صكوك الأضاحي (2)
صكوك الأضاحي 

 

صكوك الأضاحي (3)
صكوك الأضاحي 

 

صكوك الأضاحي (1)
صكوك الأضاحي 

صكوك الأضاحي

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