اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:21 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية سوق خضار
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
- الطماطم بـ 8جنيهات.
 
‏‎‏‎‏- البطاطس بـ 9 جنيهات .
 
‎‏- البصل الأبيض بـ 6.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.
 
- البسلة 19 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10جنيهات.
 
‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- فاصوليا 10 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10.5جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25  جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها.
 
‏‎- الفاصوليا  بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏‎- التفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏- الجوافة بـ12.5 جنيه.
 
- الموز بلدى 15 جنيها. 
 
- الرومان بـ10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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