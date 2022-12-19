استخراج جثة شخص بعد 4 أيام من وفاته وتشريح الجثة فى المقابر بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، استخراج جثة شخص بعد أربعة أيام من وفاته، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، وذلك في مقابر جزيرة الشافعي؛ بعد تداول منشورات تفيد بوجود شبهة جنائية في وفاته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو رمضان موسى، من العزبة الكبيرة (المقطم) التابعة لمركز أولاد صقر، وذلك داخل منزله في العزبة.

بالانتقال وسؤال أحد أفراد أسرة المتوفى أفاد بحدوث وفاته جراء تعرضه لضربة من جانب أحد الماشية في حظيرة المواشي الملحقة بالمنزل، ولم يشير إلى وجود شبهة جنائية أو يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، وتم التصريح بدفن الجثة، لكن بعد إجراءات الدفن تداول عدد من شباب القرية عدة منشورات تزعم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت استخراج الجثة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها.