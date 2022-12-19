إيطاليا: الكويت تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قريبا

كتب- وكالات

أعلن الملحق العسكري الإيطالي لدى الكويت العقيد سالفاتوري فيرارا، إن الكويت من المقرر أن تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قريبا.

وأوضح فيرارا، في تصريح لصحيفة "القبس" أن الكويت قد تتسلم الدفعة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، وربما في أوائل شهر يناير من العام الجديد.

وأشار الملحق العسكري إلى أنه "حسب المتفق عليه يفترض أن يتم التسليم في نهاية ديسمبر، ولكن قد يتأخر الأمر قليلاً".

ولفت إلى أن "الدفعة الرابعة تتكون من 3 طائرات، وأن الخطة هي استكمال الأسطول بأكمله المكون من 28 طائرة، في غضون عام 2024".

وأكد الملحق العسكري على "عمق ومتانة علاقات التعاون العسكري والأمني ​​بين إيطاليا والكويت"، مشيرا إلى "اجتماع رؤساء الأركان في البلدين نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث اتفقا على زيادة نطاق وحجم أنشطة التعاون الثنائي، بما في ذلك التدريب والتمارين والمشتريات".

وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.